Памятник Минину и Пожарскому вернули на Красную площадь после реставрации

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому вернули на постамент на Красной площади после завершения основного этапа реставрации. Об этом сообщили в Государственном историческом музее в среду, 13 июля.

— Сегодня Исторический музей рад сообщить, что основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы завершен. <...> Торжественная церемония открытия памятника Минину и Пожарскому после реставрации планируется в ноябре 2022 года, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале музея отметили, что специалисты во время первого этапа работ устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур и установили новый каркас монумента. После перемещения памятника обратно на постамент реставрация продолжится.

Открытие памятника Минину и Пожарскому после реставрации пройдет в День народного единства в столице на Красной площади.

Министерство культуры РФ выделит на реэкспозицию и реставрацию пушкинских музеев свыше одного миллиарда рублей из федерального бюджета страны на 2022–2024 годы.