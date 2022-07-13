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Памятник Минину и Пожарскому вернули на Красную площадь после реставрации

Георгий Соланович
Город
Памятник Минину и Пожарскому вернули на Красную площадь после реставрации
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому вернули на постамент на Красной площади после завершения основного этапа реставрации. Об этом сообщили в Государственном историческом музее в среду, 13 июля.

— Сегодня Исторический музей рад сообщить, что основной этап сложнейшей работы по реставрации скульптурной группы завершен. <...> Торжественная церемония открытия памятника Минину и Пожарскому после реставрации планируется в ноябре 2022 года, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале музея отметили, что специалисты во время первого этапа работ устранили многочисленные дефекты оболочки скульптур и установили новый каркас монумента. После перемещения памятника обратно на постамент реставрация продолжится.

Открытие памятника Минину и Пожарскому после реставрации пройдет в День народного единства в столице на Красной площади.

Министерство культуры РФ выделит на реэкспозицию и реставрацию пушкинских музеев свыше одного миллиарда рублей из федерального бюджета страны на 2022–2024 годы.

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