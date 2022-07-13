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Полицейские задержали мужчину, убившего собственного отца на юго-западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Полицейские задержали мужчину, убившего собственного отца на юго-западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве отца на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, — говорится в сообщении.

До этого Иванова сообщала, что в квартире многоэтажного дома в столичном районе Академический было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По данным следствия, 13 июля в квартире по улице Шверника обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Тело потерпевшего обнаружила супруга, вернувшись домой.

В конце июня стало известно, что следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве матери на востоке столицы. Иванова рассказала, что днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Никитинской обнаружено тело 62-летней женщины.

Вскоре после этого по подозрению в убийстве был задержан 33-летний сын погибшей, который полностью признал свою вину на допросе. Он рассказал следователю, что пошел на преступление из-за большого количества финансовых обязательств.

отец Убийства Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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