Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Петербурге до конца недели

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда петербуржцам стоит ждать очередного обильного выпадения осадков.

— Ждать ли циклонов в Петербурге? Конечно, ждать. Природа такова, что основной поток перемещения воздушных масс в Северной столице лежит из Атлантики и далее на восток. А Атлантика, ее северная часть — это родина циклонов. Так что, естественно, циклоны будут, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

При этом синоптик отметил, что до конца недели сильных осадков не ожидается. В ближайшие дни пройдут кратковременные дожди, количество осадков не превысит 5–10 миллиметров.

В более длительной перспективе циклоны непременно вернутся в город, заверил синоптик. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что погодные условия ухудшатся в ряде регионов России 13 и 14 июля.

Так, в Амурской области будет сильный ветер до 18 метров в секунду, также местами пройдут дожди и прогремят грозы. Жителям Магаданской области, Бурятии и Сахалина следует ожидать густого тумана, передает Nation News.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в столичном регионе с середины месяца и до 20 июля установится комфортная, умеренно прохладная погода с температурой плюс 19–20 градусов.