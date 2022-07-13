Онколог рассказал, как по укусу комара выявить ранний симптом рака

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Ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающегося онкологического заболевания. Об этом рассказал главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По словам медика, это один из ранних симптомов болезни, который проявляется за 10-20 лет до диагностики хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности.

— Если говорить о неожиданных редких предвестниках онкологии, то можно привести в пример гиперергическую реакцию на укусы кровососущих: комаров или мошек. Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком, — цитирует Серякова «Известия».

Специалист обратил особое внимание на то, что человек может не подозревать о развитии злокачественных новообразований и чувствовать себя хорошо. Онколог отметил важность прохождения профилактических обследований, поскольку онкологию гораздо проще победить на ранних стадиях заболевания, когда еще нет явного ухудшения самочувствия.

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