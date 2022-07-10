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Врач рассказала, о какой смертельной болезни могут сигнализировать тактильные галлюцинации

Рафаэль Залян
Лала Манушакян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала, о какой смертельной болезни могут сигнализировать тактильные галлюцинации
Фото: depositphotos

Тактильные галлюцинации — довольно редкое явление, которое чаще всего встречается среди людей с психологическими проблемами. Однако есть и другие факторы, которые могут вызвать данную проблему, рассказала в беседе с «ВМ» психолог Юлия Зотова.

— Проявляется этот синдром физическими прикосновениями, которых нет на самом деле, и различными неприятными ощущениями во внутренних органах и на коже, — отметила эксперт.

По словам психолога, подобные признаки возникают бесконтрольно и неосознанно. Так, люди могут ощущать «перемещающихся червей в руках или ногах». Их также может преследовать ощущение, будто кто-то ползает по телу или щекочет.

Врач также предупредила, что наличие тактильных галлюцинаций может сигнализировать о развитии опухолевых процессов, а также они могут появляться при неврологических заболеваниях.

Кроме того, подобные ощущения возникают не только у людей с психологическими проблемами, но и с наркотическими зависимостями.

Лечение галлюцинаций, как отметила Зотова, лучше начинать с консультации у невролога, онколога и психиатра, которые, в свою очередь, проведут профессиональное обследование и полную диагностику. После выявления причины проблемы специалисты назначат необходимое лечение.

А психиатр Александр Федорович в беседе с «ВМ» рассказал, почему россияне стали чаще покупать антидепрессанты. По его словам, многие люди принимают их даже тогда, когда они им не нужны.

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