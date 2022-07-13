Пушилин сообщил, что Северная Корея признала ДНР

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Северная Корея признала Донецкую народную республику (ДНР). Об этом в среду, 13 июля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии, — сказал политик.

По его словам, признание республики со стороны КНДР станет основой для дальнейшего развития отношений стран в сфере экономики. Двустороннее партнерство, подчеркнул он, увеличит географию торговли для предприятий обеих стран. Пушилин также выразил в Telegram-канале благодарность народу КНДР за поддержку Донбасса.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

Помимо этого, украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций против сирийских юридических и физических лиц.

В июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России. Заявление было приурочено к празднованию Дня России, поздравление лидера было направлено президенту России Владимиру Путину.