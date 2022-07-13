Мосстат зафиксировал снижение цен на некоторые продукты в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Цены на сахар, овощи и молоко снизились в июне в Москве. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области (Мосстат).

Так, по данным ведомства, цены на продовольственные товары в июне по сравнению с маем снизились в магазинах на 0,6 процента. Отмечается, что сахар стал дешевле на 6,5 процента, яйца куриные — на 2,4 процента, молоко питьевое — на 2,2 процента, а свинина — на 1,7 процента.

Также снизились цены на овощи и фрукты. При этом некоторые продукты, напротив, стали дороже.

К их числу относятся сливочное и подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, шоколадные конфеты, чай, а также замороженные овощи. Стоимость минимального набора продуктов питания в июне в городе составила 7697 рублей, а по сравнению с предыдущим месяцем она стала дешевле на 0,5 процента.

Кроме того, за месяц на 0,1 процента подешевели непродовольственные товары. Цены на медикаменты в июне снизились на 0,7 процента, при этом тарифы на услуги выросли на 1,3 процента, отмечается на сайте Мосстата.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сообщил «Вечерней Москве», что цены на товары в магазинах снова начнут расти ближе к концу года.

По его словам, летом ждать значительного роста цен не стоит, так как в данный момент параллельные поставки не до конца налажены. На прилавках магазинов не такое количество импортных товаров, которое может повлиять на ценообразование.