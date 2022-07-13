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Государственная доля в «Аэрофлоте» увеличилась до 73,77 процента

Евгений Белоусов
Экономика
Государственная доля в «Аэрофлоте» увеличилась до 73,77 процента
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минфин и Росимущество подали совместную заявку на приобретение акций «Аэрофлота» на 52,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Привлекаемые от государства средства помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам, — говорится в сообщении.

Таким образом, доля государства в уставном капитале «Аэрофлота» выросла с 57,34 до 73,77 процента. При этом в сообщении перевозчика уточнили, что в данный момент продолжается процесс реализации преимущественного права. О его ходе и завершении эмиссии и итоговом размере привлеченных средств будет сообщено дополнительно, отмечается на сайте «Аэрофлота».

4 июля стало известно, что акционеры «Аэрофлота» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Также они избрали новый состав совета директоров, утвердили годовой отчет, а также годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

В июне акции Газпрома упали более чем на 30 процентов после решения акционеров компании о том, что дивиденды по итогам 2021 года в текущей ситуации выплачивать нецелесообразно.

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