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«Официально стала бабушкой»: Сябитова сообщила о рождении внучки

Лала Манушакян
Общество
«Официально стала бабушкой»: Сябитова сообщила о рождении внучки
Фото: Youtube / Super!

Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что впервые стала бабушкой.

— Я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за наше сокровище и за драгоценный подарок. Я счастлива! — поделилась звезда.

Она добавила, что долгие месяцы ожидания подошли к концу. Она также поблагодарила лечащих врачей больницы, которые оперативно и профессионально выполняли свою работу.

При этом она прикрепила совместные фото с руководителем медучреждения, которому подарила цветочный презент. Роды принимал профессор и доктор медицинских наук, написала Сябитова в Telegram-канале.

11 июля российская экс-теннисистка Мария Шарапова намекнула своим подписчикам, что родила первенца от британского миллионера Александра Гилкса. Соответствующая запись появилась в личном блоге 35-летней спортсменки. Шарапова написала в статусе в одной из социальных сетей слово «мама».

Также телеведущая Регина Тодоренко рассказала поклонникам, что пока не делала УЗИ и не знает, какого пола будет ее будущий ребенок. Однако ей, как уточняется, это и неважно.

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