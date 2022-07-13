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Reuters: Производитель грузовиков Iveco полностью уходит из России

Евгений Белоусов
Экономика
Reuters: Производитель грузовиков Iveco полностью уходит из России
Фото: shutterstock

Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение полностью свернуть бизнес в России. Об этом в среду, 13 июля, сообщило агентство Reuters.

— Решение принято, мы передали нашу долю местному партнеру, мы выбыли, — сказал генеральный директор компании Геррит Маркс.

Уточняется, что к решению уйти с российского рынка компания пришла спустя несколько месяцев раздумий. Причину этого Маркс не назвал, но подчеркнул, что «дело здесь не в финансах», передает Autonews.

11 июля стало известно, что французская сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. При этом сумма сделки не разглашается.

5 июля сообщалось, что американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После этого компания окончательно покинет российский рынок.

15 июня представители компании IKEA сообщили, что холдинг продаст все четыре фабрики на территории России. Предприятия располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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