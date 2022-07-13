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Мемориальную доску композитору и ученому Берковскому открыли в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Мемориальную доску композитору и ученому Берковскому открыли в Москве
Фото: M vitek / CC0 1.0
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 52/16с1 Карта всех событий

Мемориальную доску ученому-металлургу, профессору, композитору и исполнителю бардовских песен Виктору Берковскому установили в ЦАО. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

— Авторы мемориальной доски изобразили его на фоне гитары, в память о том вкладе, который Берковский внес в развитие отечественной музыки, — сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Мемориальная доска появилась на доме 52/16 по улице Земляной Вал, где ученый жил с 1996 по 2005 годы. Авторами бронзовой доски с барельефным скульптурным изображением композитора стал коллектив скульпторов под руководством Михаила Корси, передает агентство городских новостей «Москва».

17 июня сообщалось, что в столице состоялось торжественное открытие мемориальной доски министру электронной промышленности СССР, лауреату Ленинской и Государственной премий СССР Владиславу Григорьевичу Колесникову. Ее, как уточняется, изготовили из красного гранита и бронзы.

26 июля на территории Новодевичьего монастыря состоится торжественное открытие кенотафа первому руководителю Московской контрольной палаты Борису Черкасову.

Мемориальная доска Москва Ученые
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