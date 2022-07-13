Пушилин: Союзные войска ведут наступление на четырех направлениях в ДНР

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Союзные войска ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в ДНР. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

— Сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР — это в направлении Славянска, Северска и Артемовска, — сказал политик.

По словам Пушилина, в южной части республики развивается освободительная операция в направлении Угледара, передает ТАСС.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.

11 июля силы ЛНР и ДНР совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. В Минобороны республики также отметили, что на севере ДНР от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.