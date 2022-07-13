Эксперты рассказали о новой схеме телефонного мошенничества в России

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В России набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Об этом в среду, 13 июля, сообщили эксперты «Лаборатории Касперского».

Новый вид мошенничества называется «вишинг» — от английского «voice phishing». Жертва получает электронное письмо, в котором нет никаких вредоносных программ или ссылок.

Однако в письме есть текст — например, о том, что со счета пытаются снять крупную сумму. Для отмены такой транзакции предлагается позвонить по указанному в тексте номеру.

Обычно такие письма специально стилизованы под стандартные уведомления одного из сервисов. Позвонив по такому номеру, человек сталкивается с мошенником, который в беседе старается выведать у звонящего личные данные.

Он также может попытаться уговорить жертву перевести куда-нибудь деньги или установить якобы нужный софт. Даже продвинутые пользователи, сталкиваясь с вишингом, могут растеряться и попасть в ловушку, уточнил эксперт компании по кибербезопасности Роман Деденок.

Распознать злоумышленников можно по стилю общения и зачастую неприкрытому желанию выведать конфиденциальную информацию, отмечается на сайте «Лаборатории Касперского».

В Роскачестве сообщили, что мошенники могут получить доступ к деньгам родителей через смартфоны детей. Так, школьники часто используют банковские карты, привязанные к счетам родителей, или пользуются общим с ними счетом. Специалисты в связи с этим рекомендуют установить средства родительского контроля.

ЦБ сообщил, что клиенты российских банков смогут с 1 октября добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Уточняется, что для доступа к бесплатному сервису клиенту нужно написать заявление в свой банк.