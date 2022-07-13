Суд отправил под стражу бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича

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Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича за должностные преступления. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении его под стражу до 11 сентября 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу, отказано.

13 июля в Москве задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, подозреваемого в должностных преступлениях. По данным СМИ, в квартире подозреваемого и еще нескольких сотрудников МЧС были проведены обыски.

Гуровича обвиняют в краже 350 миллионов рублей, направленных на строительство госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области. Вину он при этом не признает.

Подробности о деле Гуровича — в материале «Вечерней Москвы».