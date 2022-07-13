Россиянина арестовали за госизмену в Москве

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Лефортовский суд Москвы постановил заключить под стражу гражданина России по фамилии Тимофеев, который обвиняется в госизмене. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— В отношении Тимофеева В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Согласно данной статье, мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Что именно вменяется арестованному, пока неизвестно.

13 мая второй западный окружной военный суд приговорил подполковника запаса ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей по статье о госизмене. По данным инстанции, осужденный работал на спецслужбы одного из иностранных государств.

25 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенное денежное вознаграждение.