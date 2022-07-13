Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться из-за ситуации на Украине

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Странам Евросоюза (ЕС) необходимо прекратить жаловаться из-за ситуации на Украине. Об этом в среду, 13 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал, — сказал чиновник.

Генсек также заметил, что ЕС необходимо платить за последствия санкций против России и за различную помощь Украине. Иначе им потом придется платить еще больше, передает слова Столтенберга RT.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС обязан приложить все возможные усилия для поддержания диалога с российской стороной, поскольку рано или поздно западным странам предстоит уживаться в одном мире с Москвой.

12 июля FT сообщила, что НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за возможной продажи такой техники на черном рынке. Так, источник уточнил, что несколько государств — членов НАТО ведут переговоры с Киевом касательно возможного создания своего рода системы отслеживания. При этом заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказываться на черном рынке.