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FT: НАТО собирается ужесточить контроль за передачей Киеву оружия

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
FT: НАТО собирается ужесточить контроль за передачей Киеву оружия
Фото: depositphotos

Североатлантический альянс (НАТО) и Евросоюз собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за возможной продажи такой техники на черном рынке. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

— Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются, и даже остаются ли они в стране, — заявил изданию чиновник одной из западных стран.

Так, источник сообщил, что несколько государств — членов НАТО обсуждают с Киевом возможность создания своего рода системы отслеживания. При этом заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказываться на черном рынке, сообщает ТАСС.

Во вторник, 5 июля, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что западные страны в надежде затянуть конфликт на Украине отправляют огромное количество вооружения для ВСУ. По его словам, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, попадает на черный рынок.

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