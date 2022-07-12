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Отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает The Washington Times.

По словам автора публикации, с прошлого лета Америка направила уже 15 пакетов военной помощи Украине. Пакеты включали в себя артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы и вертолеты.

Однако подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил изданию, что поставки вооружений не являются стратегией и вряд ли помогут переломить ход российской спецоперации. Он также заметил, что большинство поставляемого вооружения просто не доходит до фронта. Поэтому поставки на Украину могут прекратиться, передает РИА Новости.

До этого в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.