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Премьер Чехии сообщил об отсутствии ограничений на газ в новом пакете санкций ЕС

Юлия Курганова
В мире
Премьер Чехии сообщил об отсутствии ограничений на газ в новом пакете санкций ЕС
Фото: shutterstock

Новый пакет антироссийских акций Европейского союза не будет включать в себя ограничения на поставки газа. Об этом сообщил в среду, 13 июля, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

— Готовится седьмой пакет, и я думаю, это хороший курс. Что определенно проблематично, так это включать энергетику в санкции. Должно быть соблюдено правило о том, что санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции, — сказал в беседе с агентством Reuters.

Фиала заявил, что Евросоюз не планирует каким-то образом ограничивать поставки газа.

— Я думаю, что его (запрета на поставки газа в Евросоюз — прим. «ВМ») там быть не должно, потому что ряд стран зависит от российского газа, — отметил политик.

Также премьер Чехии добавил, что власти Евросоюза заканчивают формирование нового пакета санкций и представят его в ближайшее время.

13 июля вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что Евросоюз заплатит за введенные против России санкции. По его словам, грядущая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет.

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