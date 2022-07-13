«Путин был прав»: американцы возмутились признанием Болтона о подготовке госпереворотов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Пользователи социальной сети Twitter отреагировали на заявление бывшего советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в подготовке государственных переворотов за пределами страны. При этом он отказался вдаваться в подробности.

Многие фолловеры посчитали такие действия американских властей неприемлемыми и жестко раскритиковали политика, отметив, что президент России Владимир Путин был прав.

«Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная тема сейчас. Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали», — написал пользователь Sam.

«Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете», — поддержал пользователей John G.

«Оказывается, Путин был прав во многих вещах», — отметил Topher Tuathalain.

«Еще одно доказательство, что внешняя политика США направлена на дестабилизацию правительств в других странах», — констатировал baileyreport.com.

«А кого-нибудь, вообще, заботит, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причастен к планированию госпереворотов? Это нужно расследовать! Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства?» — заявил Leighton, сообщает РИА Новости.

Об участии в сменах режимов Болтон признался в интервью на канале CNN. Он заявил, что «помогал с планированием госпереворотов» в других частях света и что это требует кропотливой работы.

Мария Захарова заявила о необходимости проверки признания Джона Болтона в планировании госпереворотов. По ее словам, руководствам стран нужно знать, где американское правительство планировало совершить госперевороты.