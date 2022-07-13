Врач назвала усиливающие запах пота продукты

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Врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева перечислила продукты, которые усиливают запах пота. Она рассказала, что погрешности в питании являются одной из главных причин резко пахнущих выделений.

— Сильнее всего запах портят погрешности в питании, наличие заболеваний и гормональный дисбаланс. А еще — эмоции, — сообщила медик в своем Telegram-канале.

По ее словам, для борьбы с проблемой нужно уменьшить потребление капусты, яиц, чеснока, лука и бобовых. Специалист пояснила, что все эти продукты содержат серу в большом количестве. Она выводится из организма в том числе в составе пота и ухудшает запах тела.

Также не следует пить алкоголь, так как продукты его распада имеют «специфический аромат». Кроме того, резкий запах тела может быть связан не только с рационом, но и с некоторыми заболеваниями, беременностью и менопаузой.

Зубарева добавила, что пот, выделяющийся у человека при страхе и нервозности, обычно имеет более выраженный неприятный запах.

Врач-терапевт Ирина Ярцева связала изменения в потоотделении с наличием серьезных болезней. Усиление потоотделения может быть признаком нарушения обмена веществ, а также наличия опасных болезней печени и диабета, утверждает медик.