Врач связала изменения в потоотделении с наличием серьезных болезней

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Резкие изменения потоотделения могут быть сигналом организма о возникших болезнях. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева.

— Если вы никогда не страдали повышенной потливостью и неприятным запахом пота, но вдруг они появились, то первое, что вы должны сделать, — обратиться за медицинской помощью, — сказала специалист.

Усиление потоотделения может быть признаком нарушения обмена веществ, а также опасных болезней печени и диабета, утверждает врач. Также она подчеркнула, что людям, которые наблюдают такой симптом, стоит присмотреться к другим подозрительным отклонениям своего организма.

До этого Ярцева рассказала «ВМ», о каких серьезных заболеваниях сигнализирует сильный запах пота.

До этого сообщалось, что болезненные ощущения в бедрах, ногах и икрах могут быть признаком повышенного уровня холестерина. Высокий уровень холестерина — воскообразного вещества для строительства клеток — связан с заболеванием периферических артерий (ЗПА). О ЗПА могут свидетельствовать боли в трех участках тела: судорожная боль в бедрах, ногах икрах при ходьбе, подъемах по лестнице или занятиях физической активностью.