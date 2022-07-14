Врач-иммунолог назвал характерные симптомы оспы обезьян

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Врачи в России могут столкнуться с наплывом пациентов, которые подозревают, что заразились оспой обезьян. Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он рассказал, какие признаки указывают на эту болезнь.

По словам медика, у этого редкого заболевания есть три вида симптомов.

— Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы, — рассказал врач.

Продолжительность болезни обычно составляет три недели, уточнил Крючков. При появлении характерных признаков оспы обезьян нужно обратиться к врачу.

— Если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства. Не надо пользоваться общественным транспортом, чтобы не заразить других людей, — предупредил он.

Врач придет к пациенту домой и поставит точный диагноз после проведения соответствующего анализа.

— Определить, чем вы больны, не так уж сложно. Если диагноз «оспа обезьян» подтвердится, то для вас установят карантин. Если нет, будут лечить от другой болезни, — отметил иммунолог в интервью радио Sputnik.

Он не исключил, что появление оспы обезьян в России может привести к росту числа обращений в поликлиники тех людей, которые опасаются, что заразились данной инфекцией, но на самом деле больны чем-то другим.

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