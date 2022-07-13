Иммунолог раскрыл, кому не грозит заражение вирусом оспы обезьян

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Привитые от натуральной оспы люди могут быть невосприимчивы к вирусу оспы обезьян. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в среду, 13 июля.

— Те, кто у нас привиты от натуральной оспы, а это люди старше 40 лет, теоретически сохраняют к ней иммунитет. А он перекрестно защищает от оспы обезьян. То есть это люди, родившиеся в 1980 году и раньше, — сказал специалист.

При этом Болибок подчеркнул, что это лишь предположение, передает «Москва 24».

В разговоре с «Вечерней Москвой» Болибок объяснил, как передается оспа обезьян, а также рассказал об условиях для быстрого распространения вируса.

12 июля в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у россиянина, вернувшегося из Европы.

Сообщается, что заболевший проживал один, а круг его контактов был ограничен. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

Вирусологи рассказали «ВМ», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить. Так, главный научный сотрудник Центра Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что России ничего не угрожает.