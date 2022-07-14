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Вучич назвал ситуацию вокруг Украины мировой войной Запада и РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вучич назвал ситуацию вокруг Украины мировой войной Запада и РФ
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Российской Федерацией с помощью украинских солдат. Об этом он заявил в среду, 13 июля, на телеканале TV Pink.

Сербский лидер отметил, что конфликт на Украине вышел за пределы локального и почти достиг мирового уровня, потому что западные страны ведут войну с Россией через украинцев.

По словам Вучича, украинский конфликт может продлиться больше года.

— Я боюсь, что у нас будет гораздо более тяжелый военный конфликт, чем этот сейчас. Надеюсь, что не на Балканах, — добавил он.

2 июля глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не станет «пехотой НАТО». Сербия не станет вступать в конфликт между Североатлантическим альянсом (НАТО) и РФ, а останется приверженной соблюдению международного права, подчеркнул он.

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