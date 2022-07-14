Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывший дипломат сообщил, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший дипломат сообщил, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск
Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал дать полякам особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны. Об этом сообщил в колонке на портале «Украина.ру» экс-дипломат Ростислав Ищенко.

Он отметил, что принятие данной нормы сделает Украину протекторатом Польши, выразив уверенность в скором одобрении законопроекта Верховной радой.

— В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это нужно для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт, — написал Ищенко.

Бывший дипломат считает, что Польша не ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину и попытается оккупировать максимально возможную часть республики, передает РИА Новости.

12 июля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша пытается завуалировать свои планы по экспансии Украины. По его словам, Варшава разворачивает маскировочную пропаганду, чтобы прикрыть истинные намерения.

Украина Польша Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте