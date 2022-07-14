Бывший дипломат сообщил, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал дать полякам особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны. Об этом сообщил в колонке на портале «Украина.ру» экс-дипломат Ростислав Ищенко.

Он отметил, что принятие данной нормы сделает Украину протекторатом Польши, выразив уверенность в скором одобрении законопроекта Верховной радой.

— В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это нужно для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях украинских военнослужащих и тысяч 20-30 территориальной обороны на восточный фронт, — написал Ищенко.

Бывший дипломат считает, что Польша не ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину и попытается оккупировать максимально возможную часть республики, передает РИА Новости.

12 июля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Польша пытается завуалировать свои планы по экспансии Украины. По его словам, Варшава разворачивает маскировочную пропаганду, чтобы прикрыть истинные намерения.