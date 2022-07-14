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Командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал, как сослуживец зарезал пленного

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Фото: Telegram / Военный обозреватель

Пленный командир националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, как его сослуживец зарезал пленного, к которому остальные «относились нормально».

— На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально. Но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его, — сообщил он корреспонденту РИА Новости.

Националистический батальон «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины. Его позиционируют на Украине как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.

7 июля уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о пытках российских солдат в украинском плену. По ее словам, судебные процессы над российскими солдатами на Украине проходили в кратчайшие сроки и сопровождались многочисленными нарушениями.

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