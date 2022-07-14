«Пройдут ливневые дожди»: синоптики сообщили москвичам о погоде 14 июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 14 июля, столичный регион проведет в непосредственной близости от атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные ливневые дожди, местами сопровождаемые грозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 21–26 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в норме, ультрафиолетовый индекс средний, формирование условий термического дискомфорта в дневные часы маловероятно.

Такие внешние условия не оказывают выраженной нагрузки на организм метеочувствительных людей. Погода благоприятна для занятий спортом и закаливающими процедурами.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в Москве к концу недели. По его словам, в столице в четверг, 14 июля, начнется похолодание.