Специалисты обновят детские площадки в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В столичном парке «Покровское-Стрешнево» проведут работы по обновлению детских площадок в рамках реабилитации природной территории. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В рамках работ по реабилитации территории парка «Покровское-Стрешнево» обновим детские площадки. Согласно проекту, почти все они останутся на прежних местах, за исключением зон в эколого-просветительском парке. Там две из четырех объединим в одну, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

На данный момент специалисты приступили к подготовке установки нового оборудования. По окончании будет уложен последний слой травмобезопасного покрытия, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 июля стало известно, что в Щукинском парке установили беседки в историческом стиле. Работы провели в рамках мероприятий по реабилитации парка и Всехсвятской рощи. Новые строения были разработаны и созданы по историческому образцу, основой послужили фотографии беседок середины XX века.