Пассажиропоток станции Печатники МЦД-2 вырос в четыре раза с начала работы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Печатники Карта всех событий

С момента открытия станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) было совершено более 42 тысяч поездок. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пассажиропоток станции Печатники D2 вырос в четыре раза за первый месяц работы — совершено больше 42 тысяч поездок со дня открытия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие станции позволило улучшить транспортную доступность почти для 50 тысяч москвичей. Так, жители района Текстильщики могут добраться до центра города всего за 20 минут. А до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская» — за 15 минут.

Отмечается, что в будущем на этом же месте откроется станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Это позволит сделать быстрее и комфортнее поездки для жителей районов Печатники, Текстильщики и Люблино, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

11 июля заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Проект выглядит так: 89 километров, 39 станций, 11 из них позволяют пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.