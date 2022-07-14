В Минэнерго заявили, что РФ заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане

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Российская сторона заинтересована в том, чтобы создать газовую генерацию в Казахстане. Об этом в четверг, 14 июня, заявил заместитель главы Минэнерго Павел Сниккарс.

По его словам, соответствующий проект был бы интересен для России, так как у нее есть технический потенциал.

— С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идет достаточно серьезное взаимодействие, — цитирует замминистра РИА Новости.

7 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефтяной продукции из Казахстана. Приоритетным направлением президент назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и европейские страны.

Так, глава республики поручил национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» проработать оптимальный вариант реализации маршрута, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Кроме того, Токаев поручил правительству страны совместно с АО «Самрук-Казына» принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.