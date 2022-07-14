Психолог рассказала, как руководство может помочь сотрудникам влиться в рабочий режим после отпуска

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Начальнику необходимо учитывать особенности сотрудника, который вышел на работу из отпуска, так как не все могут быстро вернуться в трудовой ритм. Об этом в беседе рассказала кандидат психологических наук Елена Хлевная.

— У каждого человека переключение в рабочий режим после отпуска в первые дни проходит индивидуально. Кому-то легче мгновенно начать активную деятельность в офисе. Другие работники, наоборот, приступают к небольшим заданиям и потихоньку возвращаются в рабочий режим. Поэтому важно учитывать особенности сотрудника, — отметила она в комментарии Life.ru.

По словам эксперта, внутреннее переключение на рабочий режим в среднем длится около недели. При этом сотруднику необходимо дать как минимум день на погружение в текущие задачи, так как он может не помнить, что было до отпуска.

Елена Хлевная добавила, что в крупных компаниях погружением человека в рабочий ритм из отпуска обычно занимаются менторы или наставники, передает Life.ru.

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