Переселение по программе реновации в Ново-Переделкине стартует в конце года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Скульптора Мухиной, 11/1 Карта всех событий

Переселение в новостройку, возведенную по программе реновации в Ново-Переделкине, планируется начать в конце года. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Планируется, что жители шести старых домов начнут переезжать в новостройку, возведенную по адресу улица Скульптора Мухиной, дом 11/1, — сказал он.

В ходе строительства здания специалисты произвели благоустройство прилегающей территории. Там оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха. Кроме того, были спроектированы условия для нужд маломобильных граждан.

Левкин отметил, что новостройка находится в шаговой доступности от двух станций метро — «Рассказовка» и «Новопеределкино». Жители дома смогут отдохнуть и прогуляться в Чоботовском лесу и парке «Рассказовка», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в районе Царицыно в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. В новостройке расположатся 97 квартир с остекленными балконами и лоджиями.