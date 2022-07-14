Андрей Бочкарев: Буквы наименования обновлены на станции «Каширская» БКЛ

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На платформе реконструируемой станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро установлены новые буквы названия. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реконструкция «Каширской» предусматривает, в частности, обновление элементов художественного облика станции. На платформе смонтированы новые конструкции буквы названия станции из нержавеющей стали высотой 30 сантиметров, — сказал он.

Заммэра уточнил, что станцию украсят четыре из восьми отреставрированных исторических панно-барельефов: композиции «Линия электропередачи», «Планеты и спутник», «Дома и метрополитен», «Гидроэлектростанция». Они были созданы в 1969 году, а вскоре займут свои места на путевых стенах — их расположат зеркально друг к другу.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что после завершения реконструкции станция «Каширская» будет функционировать в составе Замоскворецкой линии, а также будет интегрирована в БКЛ.

Также Бочкарев рассказал, что на еще одной строящейся станции БКЛ «Кленовый бульвар» начали монтировать освещение.