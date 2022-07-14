Загрутдинов: Реконструкция Симоновской набережной выполнена на треть

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Специалисты выполнили треть работ по реконструкции Симоновской набережной на участке от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в четверг, 14 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время строители прокладывают внешние инженерные сети, демонтируют старое асфальтобетонное покрытие и разрабатывают грунт под устройство основания земляного полотна, — сказал он.

Глава департамента добавил, что на участке параллельно ведутся работы по строительству пешеходного перехода. Он пройдет напротив жилого комплекса «РиверСкай» вблизи причала «Симоново» на Москве-реке.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию набережной. В рамках работ планируется строительство более широких тротуаров, а также велосипедных и переходных зон. Общая протяженность работ составила 4,4 километра.

Накануне Рафик Загрутдинов сообщил, что более 60 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры с начала реализации программы реновации. За это время под заселение было передано 185 новостроек.