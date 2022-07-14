Вучич: Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина

Фото: МИД РФ

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что если главы европейских государств не прислушаются к президенту России Владимиру Путину в вопросах спецоперации на Украине, то в мире начнется ад. Такое мнение Вучич выразил в четверг, 14 июля.

— Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут — а они не намерены — мы отправимся в ад, — цитирует политика Sputnik.

До этого Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Российской Федерацией с помощью украинских солдат. Сербский лидер отметил, что конфликт на Украине вышел за пределы локального и почти достиг мирового уровня, потому что западные страны ведут войну с Россией через украинцев. По словам Вучича, украинский конфликт может продлиться больше года.

Недавно также сообщалось, что Вучич оставил без внимания попытки канцлера Германии Олафа Шольца надавить на Сербию, чтобы та присоединилась к ЕС и ввела санкции в отношении России.