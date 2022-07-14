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Свыше 10 новых остановок планируется построить на первых четырех маршрутах МЦД

Александр Афонин
Город
Свыше 10 новых остановок планируется построить на первых четырех маршрутах МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На первых четырех маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) планируется строительство 11 новых остановочных пунктов и станций. Об этом в четверг,14 июля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию, — сказала она.

Княжевская добавила, что на данный момент ведется строительство 96 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Шесть из них появятся на базе станций Киевского направления железной дороги. Согласно плану, ТПУ предполагается возвести на станциях «Аминьевская», «Минская», «Кутузово», «Камушки», «Беговая» и на Белорусском вокзале.

До этого Юлиана Княжевская сообщила, что специалисты могут построить глубокий тоннель под центром города в рамках проекта пятого направления Московских центральных диаметров (МЦД-5). Предполагается, что он позволит соединить Ярославское и Павелецкое направления железных дорог будущего диаметра.

новые станции МЦД Юлиана Княжевская
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