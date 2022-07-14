Метеоролог Шувалов пообещал москвичам «солнечные окна» в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В эти выходные, 16–17 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются невысокая температура и небольшое количество осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Температура воздуха составит плюс 21–23 градуса, что ниже нормы на 2 градуса и гораздо ниже той температуры, которая была на прошлой неделе, — пояснил синоптик.

В ночные часы на выходных температура воздуха в области ожидается на уровне около плюс 10 градусов, в Москве — около плюс 15 градусов. Специалист также отметил, что температурные колебания не настолько велики, чтобы принимать их во внимание.

Синоптик добавил, что серьезных осадков в выходные дни в Москве и области не ожидается.

— Осадки будут кратковременными и не достигнут той же интенсивности, что на прошлой неделе, — поделился Шувалов.

Также специалист отметил, что атмосферное давление в ближайшие выходные будет находиться в пределах нормы. Изменений в этом плане не заметят даже метеозависимые люди.

Однако синоптик добавил, что такая погода больше подходит для рабочей недели и трудовых будней.

— Для отдыха на пляже уровень температуры не очень оптимален, но позагорать в эти выходные представляется возможным, так как «солнечные окна» все же будут в Москве и Московской области, — поделился Шувалов.

По словам специалиста, теплая погода вернется в Москву и область уже к следующим выходным, 23–24 июля. Температура воздуха в эти дни составит плюс 23–28 градусов по Цельсию.

Также синоптик рассказал, какую функцию выполняет значок «%» в прогнозах погоды на современных смартфонах. Как оказалось, он говорит о вероятности наступления того погодного явления, возле которого указан.