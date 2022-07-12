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Синоптик объяснил, что означает значок процентов в прогнозах погоды мобильных приложений

Илья Ашуров
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что означает значок процентов в прогнозах погоды мобильных приложений
Фото: depositphotos

В Сети много разной информации о том, что означает значок процентов в прогнозах погоды мобильных приложений. О том, какую функцию он выполняет, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт пояснил, что значок «%» в метеосводке означает вероятность наступления явления, рядом с которым он располагается. Например, если рядом с изображением дождевого облака подписывается «70 %», то дождь наступит в регионе с вероятностью в 70 процентов, отметил синоптик.

Он также оценил точность прогнозов в мобильных приложениях:

— Качество подобного рода прогнозов улучшается. По моим наблюдениям, онлайн-сервисы правильно улавливают тенденцию, но иногда ошибаются в сроках наступления перелома погоды и с осадками.

До этого Шувалов сообщил «ВМ», когда в Москву вернется жара. По его словам, комфортная, умеренно прохладная погода с температурой плюс 19–20 градусов установится в столичном регионе с середины месяца. До конца второй декады июля жара в столицу точно не вернется.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с 11 по 20 июля в Московском регионе ожидаются дожди. В этот период погода будет относительно прохладной, по сравнению с началом месяца.

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