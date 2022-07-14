Алиханов заявил о снятии ЕК 80 процентов ограничений на транзит в Калининградскую область

Фото: pixabay

Рекомендации Европейской комиссии (ЕК) позволили снять более 80 процентов ограничений на транзит в Калининградскую область. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в четверг, 14 июля.

— Это победа нашей дипломатии. Потому что значительный объем, больше 80 процентов тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, действительно снят, — сказал он.

Губернатор добавил, что на данный момент решение вопроса о калининградском транзите еще не окончено. По его словам, все еще действуют ограничения, касающиеся автомобильных грузоперевозок в регион, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как Евросоюз и России смогли договориться о разблокировке транзита в Калининград. По его словам, обещание Москвы ввести запрет на перевозку товаров из Японии, Китая и Индии стало решающим аргументом в этом вопросе.

11 июля Антон Алиханов сообщил, что Литва не расширяла санкционный список по транзиту товаров в Калининградскую область. По его словам, рестрикции имеют ступенчатый характер и были приняты в марте 2022 года.