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«На наших условиях»: как ЕС и России удалось договориться о разблокировке транзита в Калининград

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«На наших условиях»: как ЕС и России удалось договориться о разблокировке транзита в Калининград
Фото: shutterstock

Евросоюз договорился с Россией о снятии запрета на транзит грузов в Калининградскую область. Об этом в среду, 13 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны. Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», на каких условиях стороны смогли прийти к соглашению.

По его словам, обещание РФ ввести запрет на перевозку товаров из Японии, Китая и Индии стало решающим аргументом в этом вопросе.

— Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область на наших условиях. Литва ввела ограничения, сославшись на решение, которое было в базовом документе ЕС. Однако его можно было интерпретировать по-разному, но сделали это в максимально антироссийском духе. Россия дала срок до 10 июля. Иначе обещала ввести очень жесткий ответ в виде прекращения транзита для Литвы, Латвии и Эстонии. Он бы касался не только российских и европейских товаров, но и китайских, японских и индийских, — пояснил Марков.

Политолог отметил, что решение Евросоюза об отмене отказа в перемещении грузов между субъектами России устроило наше правительство.

— Решили, что транзит не будет касаться перемещения российских товаров между регионами нашей страны. Ситуация сложилась таким образом только потому, что Россия заняла максимально жесткую позицию. Я считаю, что это разумное решение, — подчеркнул Марков.

Литва 18 июня ограничила транзит грузов между Калининградской областью и другими регионами России по железной дороге, проходящей через ее территорию. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой. По ее словам, «решение проблемы слишком затянулось» — из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки, поэтому Москва «ожидать до бесконечности» не будет.

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