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Эксперт: Решать проблему транзитной блокады Калининграда нужно с ЕС

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Эксперт: Решать проблему транзитной блокады Калининграда нужно с ЕС
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вопрос о снятии транспортной блокады Калининграда решится в диалоге России и Евросоюза (ЕС), поскольку в этой части Литва руководствуется инструкциями из Брюсселя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, власти Литвы исполняют требования Европейской комиссии, которые прописаны в четвертом и пятом пакетах санкций в отношении России. Так, четвертый пакет санкций запрещает транспортировку по территории ЕС российской продукции из черных металлов и стали, а пятый — въезд российского грузового транспорта.

При этом ЕК отдельно разъяснила ситуацию с Калининградской областью: транзит грузов туда допустим, но только если речь идет о незапрещенных товарах (полный список запрещенных товаров можно посмотреть здесьприм. «ВМ»).

Таким образом, России решать проблему транзита грузов по литовской территории нужно с властями ЕС, полагает Кортунов:

— Литва заняла позицию, которая называется overcompliance (соблюдение норм сверх того, что строго необходимо — прим. «ВМ»). Она руководствуется требованиями Еврокомиссии. Поэтому вопрос должен решаться на уровне ЕС, тех бюрократов в Брюсселе, которые и должны уточнить интерпретацию положений о санкциях с тем, чтобы они не затрагивали внутренний транзит между Россией и ее полуанклавом.

Пока транспортная блокада Калининграда не снята, ее можно обходить посредством морских и авиавоздушных перевозок. Однако вполне вероятно, что проблема транзита решится в самое ближайшее время. 24 июня губернатор региона Антон Алиханов заявил, что власти ЕС «учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту».

Литва 18 июня ограничила транзит грузов между Калининградской областью и другими регионами России по железной дороге, проходящей через ее территорию. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

Евросоюз (ЕС) Калининградская область Литва
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