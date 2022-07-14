Стало известно о состоянии госпитализированного Ивана Краско

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Актер театра и кино Иван Краско попал в больницу с проблемами с сердцем и жидкостью в легких. Об этом сообщил его директор Вячеслав Смородинов.

— Ивана Краско поместили в больницу на Крестовском острове. Сейчас все под контролем, он проходит обследование, ему ставят капельницы, в общем, лечат качественно, — рассказал представитель знаменитости.

По его словам, медики выявили у 91-летнего Краско жидкость в легких, проблемы с сердцем и повышенную утомляемость. Однако в самочувствии актера наблюдается положительная динамика, заверил Смородинов.

Пока неизвестно, сколько времени займет лечение артиста в медицинском учреждении. По словам директора Краско, актер торопится вернуться на работу в театр, пишет Teleprogramma.pro.

В июне Иван Краско пожаловался на серьезные проблемы со зрением. По словам артиста, он все видит как будто в тумане без резкости. Из-за этого он не может читать. Актер заявил, что его недуг связан с сетчаткой и он не поддается лечению. Иван Иванович добавил, что в связи с заболеванием ему приходится все время носить темные очки.