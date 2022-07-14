Референдум по вхождению Запорожья в состав РФ могут провести в начале осени

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Референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации могут предположительно провести в первой половине сентября 2022 года. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Предполагаемые даты — первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей, — цитирует Рогова РИА Новости.

Недавно советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

В четверг, 7 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.