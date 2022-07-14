Москвичам рассказали, как голос Сергея Лемешева свел с ума весь город

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В филиале Музея Москвы, Центре Гиляровского, стартовала выставка «Сергей Лемешев. Кумир и его время». Она посвящена Сергею Лемешеву — одному из известнейших советских оперных певцов. В рамках мероприятия, старший научный сотрудник Музея Москвы Владимир Емельянов рассказал о секрете популярности артиста.

В 1940 году на киноэкраны вышла комедия «Музыкальная история», где Лемешев сыграл главную роль. Это стало отправной точкой для роста популярности артиста. Он сразу же приобрел толпы фанатов, которые посвящали ему стихи, караулили возле дома и тратили все деньги на спектакли с его участием.

По словам Емельянова, главный секрет успеха артиста был в том, что он воплотил советскую мечту. Лемешев прошел путь от выходца из бедной крестьянской семьи до знаменитости всесоюзного масштаба. Он достиг всего своими усилиями, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что фестиваль «Маяковский Fest 2022», посвященный 129-летию со дня рождения одного из самых запоминающихся поэтов XX века, пройдет на ВДНХ. Его можно посетить с 19 по 24 июля на площадках выставки.