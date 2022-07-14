Дерево упало на фасад дома в Тверском районе Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Малый Каретный переулок, 9с1 Карта всех событий

Сильные порывы ветра повредили большое дерево в Тверском районе столицы, которое упало прямо на фасад многоквартирного дома. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Малый Каретный переулок, дом 9, строение 1.

В ликвидации последствий стихии приняли участие расчеты пожарно-спасательного центра. Специалисты распиливают упавшее дерево, размер которого составляет 10 метров в высоту и около метра в обхвате. Для этого они используют телескопический подъемник «Спайдер».

Работы спасателей осложняют стесненные условия дворовой территории, отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в происшествии никто не пострадал.

1/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 4/4 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

14 июля в Москве ожидаются ливневые дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Автомобилистам напомнили о повышенной внимательности на дорогах в такую погоду, а также о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.