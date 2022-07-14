Стал известен победитель розыгрыша винтажного лайтбокса со станции метро «Кантемировская»

Фото: Официальный портал мэра Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы определил победителя розыгрыша винтажного лайтбокса со станции метро «Кантемировская». Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Вы рассказали нам десятки прекрасных историй, но среди них мы выбрали одного счастливчика — Кирилла Ч. из Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что розыгрыш проходил в рамках Дня Московского транспорта. Чтобы принять участие, необходимо было отправить в чат-бот департамента свою историю, связанную со станцией «Кантемировская».

Победитель розыгрыша рассказал историю, как нашел попугая. Он должен был встретиться с подругой и пойти в парк «Царицыно». Они вышли на «Кантемировской» и решили пройти через двор. В тот день начался дождь и пара обнаружила на подоконнике дома попугая. Было принято решение спрятать его от непогоды. Однако хозяин так и не нашелся, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

8 июля сообщалось, что в интернет-магазине столичного метрополитена появятся винтажные лайтбоксы. Всего было представлено 11 указателей с разных станций метро.