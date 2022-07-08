Финальная партия винтажных лайтбоксов со станций подземки появится в интернет-магазине метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В интернет-магазине столичного метрополитена появятся винтажные лайтбоксы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Накануне Дня Московского транспорта, 8 июля, в интернет-магазине успейте купить частичку метро по фиксированной цене. Это финальная партия. Всего будет 11 указателей с разных станций метро. Каждый из товаров уникален, второго такого не найти, — говорится в сообщении.

Кроме того, среди москвичей разыграют один из элементов навигации со станции «Кантемировская». Для этого необходимо отправить в чат-бот дептранса свою историю, связанную этой станцией. Победителя определят 11 июля.

До этого столичный дептранс подвел итоги конкурса костюмов ночного велофестиваля. Победителей наградят 9 июля на сцене в стартовом городке велофестиваля. Участников будут ждать в костюмах.

Также стало известно о популярных маршрутах для поездок на велосипедах и самокатах в городе. Так, на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах.