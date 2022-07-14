Депутат МГД отметил факторы поддержания интереса предпринимателей к аренде городской недвижимости

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Столичные предприниматели показали, что у них остается интерес к аренде городской недвижимости. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Интерес сохраняется благодаря развитой информационной экосистеме и эффективной системе мер поддержки, которая направлена на тех, кто арендует помещения и землю у города, — сказал он.

Депутат добавил, что на данный момент город сдает семь тысяч объектов. Почти половина арендаторов являются представителями малого и среднего бизнеса.

Они открывают в помещениях магазины, пункты выдачи, офисы и так далее. Головченко отметил, что гибкая система минимальных и льготных ставок аренды позволяет увеличить спрос на аренду.

Например, на открытых торгах сегодня можно арендовать городские объекты на десять лет, при этом начальная ставка составит тысячу рублей за один квадратный метр в год. Кроме того, не менее важным фактором служит развитая информационная экосистема. С ее помощью предприниматели могут увидеть объекты, оценить их и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».

Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут арендовать у города восемь помещений по льготной ставке. Их площадь варьируется от 42,5 до 221 квадратного метра.