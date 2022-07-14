Песков: Власти Молдавии не должны видеть в России угрозу

Фото: Администрация президента РФ

Усиление Молдавией своей армии не создает рисков для России, а в Кишиневе не должны видеть угрозу со стороны Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 14 июля.

— Здесь нет рисков для России. Но и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны, — цитирует Пескова РИА Новости.

В начале июля президент Молдавии Майя Санду заявила о перевооружении и модернизации армии на фоне ситуации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что Молдавия не превращалась в такой «центр анти-России, как пытались сделать на Украине», и в интересах государства — «искать с РФ добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений».

23 июня саммит ЕС одобрил статус кандидатов на вступление в альянс для Украины и Молдавии. Также в ЕС готовы предоставить статус кандидата и Грузии, однако для этого стране необходимо принять решения касательно остающихся приоритетов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз направлено не на ее развитие, а на освоение территории страны. При этом к развитию экономики Украины это отношения не имеет, подчеркнула дипломат.